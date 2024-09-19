В пунктах отбора кандидатам помогают определиться с воинской профессией

Люди заинтересованы в поступлении на военную службу

В России растет число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту. После нападения ВСУ на курское приграничье ежедневно в приёмные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. Тем, кто принял решение отправиться на защиту страны, помогают специалисты разных профилей.

Это один из полигонов, где боевой подготовкой занимаются добровольцы, заключившие контракт с Министерством обороны.

Вся учебная программа разработана с учетом специальной военной операции. Инструкторы имеют боевой опыт - сами не раз штурмовали позиции противника и знают, чем опасны мины - лепестки, спрятанные в траве. Навыки передают на личных примерах, подкрепляя не только теорией, но и практикой.

А это занятия по тактической медицине. Минимальные вводные курсы организованы прямо на пункте отбора на военную службу по контракту. Эти кадры из Подмосковья. Бойцов не просто учат правильно оказывать себе помощь, они должны не растеряться в условиях дезориентации. Вот почему они крутятся со жгутом в руке.

Все эти люди пошли служить добровольно и уже подписали контракт. У многих за плечами срочная служба. Основы ратного дела они помнят. А кто-то оружие в руках никогда не держал, однако пришёл с твёрдым желанием помочь своим.

"Не должно такое на русской земле происходить. Вот и всё. Хочется, чтобы все мирно было. А вот не получается. Значит кому-то надо защищать родину", - сказал один из военнослужащих.

В пункте отбора новобранцы проходят медицинскую комиссию и подписывают необходимые документы. Исходя из гражданских навыков и состояния здоровья, кандидатам помогут определиться с воинской профессией.

"Наша работа в принципе и нацелена на то, чтобы каждому кандидату, который прибывает к нам, подобрать ту или иную военную учетную специальность. Люди заинтересованы в поступлении на военную службу, и я считаю, что в последний промежуток времени этот поток значительно увеличился", - отметил Сергей Идрисов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Балашиха.

Мер поддержки участников СВО десятки - по сути, специалисты вникают в проблемы каждого добровольца и адресно их решают. Будь то вопрос с кредитом или необходимость устроить ребенка в детский сад. С момента подписания контракта военным - участникам СВО - положена единовременная выплата. Президент России своим указом установил, что до конца декабря этого года бойцы будут сразу получать по 400 тысяч рублей. Дополнительно 400 тысяч рекомендовано выплачивать регионам, откуда человек призвался.

Это не считая регулярной зарплаты и других льгот. В Москве с 23 июля по распоряжению мэра Сергея Собянина предусмотрена единовременная выплата миллион 900 тысяч рублей. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки. Всего же за первый год службы контрактники получат от 5 миллионов 200 тысяч рублей. В столице для добровольцев открыт Единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Важная деталь - подписать контракт в Москве могут жители любых регионов и иностранцы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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