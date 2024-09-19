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Установлена связь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

14:29
  • четверг
  • 19 сентября 2024

У преступлений один источник финансирования

Следствие установило связь между убийством военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина.
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У этих двух преступлений есть общая финансовая связь, сообщил корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда. По данным СК, обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова финансировал тот же куратор, который оплачивал поездки на такси Дарьи Треповой – девушка подарила Татарскому статуэтку, которая впоследствии взорвалась.   

Как следует из материалов дела, Прилепина изначально планировали застрелить в Москве. Первоначальный план не удался, потому что писатель передвигался с охраной. В итоге было решено подорвать его машину.

Автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Писатель был ранен, в результате теракта погиб его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Подозреваемый в причастности к теракту был задержан по горячим следам. Им оказался Александр Пермяков, который работал по заданию украинских спецслужб.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время встречи с читателями в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петерубрге. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую Дарья Трепова преподнесла военкору. Защита уверяла: обвиняемая шла на преступление, якобы не зная о взрывчатке внутри статуэтки. Однако суд не принял этот аргумент и дал Треповой 27 лет.

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