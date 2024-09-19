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Российская армия освободила Георгиевку в ДНР

13:15
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Село расположено недалеко от города Курахово

Российские военные освободили село Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Населенный пункт взяли бойцы группировки "Южная", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Георгиевка расположена в 12 километрах к востоку от города Курахово. 

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. На прошлой неделе ВС России освободили населенный пункт Желанное Первое в ДНР.

Ранее ВС России поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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