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Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения в убийстве

13:46
  • четверг
  • 19 сентября 2024

При стрельбе погибли двое, семь человек пострадали

Совладельцу маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение после стрельбы у офиса компании.

Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, сообщили его адвокаты "Коммерсанту".

Бакальчуку грозит до 20 лет лишения свободы. Бизнесмена задержали на 48 часов. Его адвокаты считают это вопиющим и беспрецедентным нарушением прав человека.

Накануне в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны 10 человек.

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