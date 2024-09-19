Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения в убийстве

При стрельбе погибли двое, семь человек пострадали

Совладельцу маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение после стрельбы у офиса компании.

Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, сообщили его адвокаты "Коммерсанту".

Бакальчуку грозит до 20 лет лишения свободы. Бизнесмена задержали на 48 часов. Его адвокаты считают это вопиющим и беспрецедентным нарушением прав человека.

Накануне в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны 10 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram