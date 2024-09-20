Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Солнце противостоит мутному Нептуну
Овны
Завтра произойдет важное астрособытие, которое может негативно сказаться на вашем здоровье. Так что гороскоп предупреждает: будьте осторожны с едой и напитками.
Тельцы
В ближайшие дни вам могут прийти необычные идеи, которые покажутся гениальными. Но правда жизни в том, что, скорее всего, они непригодны для воплощения в жизнь.
Близнецы
Будьте особенно внимательны на работе и учебе. Проверяйте информацию, особенно если подозреваете тех, кто вам ее принес, в некорректном к вам отношении.
Раки
В учебе и общении внимательно следите за пониманием друг друга. Если будете что-то писать, выражайтесь так, чтобы вас поняли с первого раза даже особо одаренные.
Львы
Не поднимайте трубку, если звонят с незнакомых номеров: скорее всего, это мошенники. Эти дни наполнены риском обмана, поэтому в выходные тоже будьте бдительны.
Девы
Солнце в вашем знаке противостоит сегодня мутному Нептуну, которому нельзя доверять. Проявите повышенное внимание в общении с противоположным полом.
Весы
Вас может насторожить какая-то случайность и хуже всего то, что вы сегодня необычайно впечатлительны. Ограничьте контакты, побудьте в выходные в тишине.
Скорпионы
Выходные будут богаты на ссоры с друзьями, подозрения, ревность и прочие неприятности. Если не хотите вариться в этом, отключите завтра телефон и занимайтесь собой.
Стрельцы
Вас может выбить из колеи странное событие на работе или дома. Подвергайте все сомнениям, как ученый, и сначала установите факты, чтобы не беспокоиться понапрасну.
Козероги
На работе или учебе, в юридических делах и изучении иностранных языков могут быть трудности и ошибки. Будьте внимательны, а лучше перенесите дела на понедельник.
Водолеи
Вы продолжаете искать финансовые решения, но в ближайшие дни лучше сделать перерыв. Иначе вы попадете во власть обмана и только усугубите свои проблемы.
Рыбы
Мечтательный Нептун в вашем знаке сражается с трезвомыслящим Солнцем в Деве. В личной и деловой жизни проверяйте информацию, там может быть неправда.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram