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В едином пункте призыва с августа проходят выступления артистов Москонцерта

13:48
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Состоялся уже седьмой концерт

В едином пункте призыва на военную службу в столице прошел седьмой концерт ведущих солистов Москонцерта и приглашенных артистов, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

"В едином пункте отбора на контрактную службу России мы впервые побывали сразу же после возвращения из зоны СВО. Цивилизованная, как в лучших московских многофункциональных центрах, система работы, дружелюбные, помогающие решить любые вопросы сотрудники, все сервисы (от нотариальных и банковских до медицинских и психологических) в одном месте. Очень приятное ощущение! Но главное тут, как и на фронте, – это настоящие мужчины, четко понимающие, что идут защищать Родину, свои семьи, уверенные в себе, спокойные, сильные духом", - отметил генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

В едином пункте призыва уже выступили, в частности, заслуженный артист России Феликс Царикати, народная артистка России Надежда Крыгина, группа "Зверобой". Артистам показали, как проводится оформление военнослужащих.

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