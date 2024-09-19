Операция продолжается

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 300 военных.

ВС России сорвали попытки контратак в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка, сообщили в Минобороны России.

Всего с 6 августа ВСУ потеряли на курском направлении более 14950 военнослужащих и более 1600 единиц военной техники, включая 122 танка.

Операция по уничтожению украинских формирований в Курской области продолжается. Помимо ударов по позициям ВСУ на территории России, наша армия атакует их резервы в Сумской области.

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