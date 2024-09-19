Авербух объяснил, почему боится трогать дочь от Арзамасовой

Фигурист дал откровенное интервью

В начале августа у Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой родилась дочь Лия. Для обоих девочка стала долгожданным ребенком. У пары подрастает трехлетний сын Лев. В интервью Роману Костомарову в программе "По душам" Илья Авербух рассказал, как готовил наследника к рождению сестренки. По словам спортсмена, он начал объяснять Леве, что в семье теперь будет не только самый лучший мальчик, но и самая лучшая девочка.

"Что касается Лии, я пока этого "мур-мур" не почувствовал, я пока еще боюсь ее трогать, если честно, но я очень ждал дочь", - признался Авербух.

Фигурист рассказал, что стал задумываться о том, как будет отводить дочь в школу, и, чтобы выглядеть достойно рядом с наследницей, уже сейчас начал следить за собой: стал худеть, занялся бегом. Кроме того Илья подумал, что можно было бы поставить Лию на коньки и начал, по его выражению, "продавливать" жену.

Напомним, что у Авербуха есть взрослый сын от предыдущего брака. Сейчас Мартину 20 лет и он занимается киберспортом. Поначалу, признался фигурист, к увлечению сына он относился несерьезно. Однако достижения наследника вызвали гордость у отца.

"В РАНХиГС была создана команда, и он ее капитан. Я получил за него благодарность от ректора. Он был на играх в Казани, побывал на Байконуре, где я еще даже не был. Он комментировал все соревнования и, естественно, получал за это деньги. На удивление, его любит камера и у него с этим все сложилось", - рассказал спортсмен.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram