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В Москве пройдет Международный форум электронной коммерции и ритейла "ECOM Retail Week"

15:25
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Мероприятие посвящено сфере электронной торговли

В Центре международной торговли в столице 8 - 9 октября пройдет Международный форум электронной коммерции и ритейла "ECOM Retail Week".

Мероприятие посвящено сфере электронной торговли и теме дальнейших перспектив ее развития. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

Форум организовали Министерство промышленности и торговли России совместно с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

Кроме того, 16-17 октября в Ташкенте (Республика Узбекистан) пройдет первый Международный форум электронной торговли и ритейла "Central Asia Retail Week". Подробная информация о мероприятии - на сайте.

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