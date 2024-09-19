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Российских школьников пригласили на акцию "Во славу русского гения"

15:26
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Экспертная комиссия выберет 50 наиболее интересных работ

В России с 25 сентября по 15 октября пройдет акция "Во славу русского гения", которая посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

К участию приглашаются школьники со всей России. Для участия нужно подготовить работу в одной или нескольких из четырех предложенных номинаций и оставить заявку в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ.

По итогам акции экспертная комиссия (она состоит из известных деятелей культуры) выберет 50 самых интересных работ, которые будут опубликованы на сайте.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте.

В июне этого года в России отмечали 225-летие со дня рождения Пушкина. По всей стране прошли литературные чтения.

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