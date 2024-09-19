Путину показали образцы беспилотников на оборонном предприятии в Петербурге

Президент осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов

Президент России Путин в четверг прибыл на оборонное предприятие по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Глава государства посетил производственную площадку ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). Путину показали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником, а также образец барражирущего боеприпаса, передает РИА Новости. Президент также осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов.

СТЦ является одним из ведущих в России центров по производству беспилотников, средств связи и защиты информации. Он производит, в частности, БПЛА семейства "Орлан".

Ранее Путин заявил, что опыт СВО применяется конструкторскими бюро и специализированными НИИ в работе по повышению боевой мощи российской армии.

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