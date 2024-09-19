Болгар отправили на шоу Малахова после ее откровений о Дурове

Общественность негативно настроена в отношении женщины

Называющая себя матерью троих детей Павла Дурова Ирина Болгар, проживающая в Швейцарии, которая, к слову, считается одной и самых дорогих стран мира, ранее пожаловалась, что осталась без содержания и алиментов от экс-возлюбленного. Кроме того выяснилось, что Ирина лишила Павла отцовских прав и подала на него в суд, обвинив в насилии над их младшим сыном.

Дальше - больше. Болгар намерена претендовать на имущество Дурова, в том числе на Telegram. А теперь Ирина на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" сообщила, что дети незнакомы с дедушкой, отцом Павла. Однако внуки якобы читают книги, написанные Валерием Дуровым.

"Наши дети гордятся им, потому что он писатель и профессор университета, знаток римской эпохи. Наши дети будут рады наконец-то встретиться лично или хотя бы пообщаться по видеосвязи. Дети заслуживают того, чтобы знать своего дедушку", - сообщила Болгар, которая, кстати, все записи ведет на английском языке.

Ирина не преминула пожаловаться, что и с бабушкой ее дети не общаются с тех пор, как у нее случился конфликт с Павлом. Дескать, женщина приняла сторону сына и в последние пару лет не выражала желания общаться с внуками, хотя до этого они были в хороших отношениях.

В комментариях многие пользователи крайне негативно восприняли откровения Ирины, а некоторые даже отправили ее на шоу Андрея Малахова. "А какие именно книги Валерия Дурова вы читаете в столь раннем возрасте? "Основы стилистики латинского языка", "Римская поэзия эпохи Августа" или, может быть, "Латинская христианская литература"?", "Вы лишили его родительских прав и уголовное дело завели на него. Какие бабушки и дедушки? Можете забыть теперь о нем и его семье. Сомневаюсь, что они будут с вами контактировать. А с детьми он будет общаться. Подождет, когда они вырастут и смогут принимать самостоятельно решения без вашего участия. И возобновит общение. Но с вами вряд ли", "За какие-то тысячи $, она терпела какое-то вымышленное насилие над детьми. Как финансирование прекратилось, она вдруг проснулась. Удобненько", - язвительно прокомментировали запись Болгар подписчики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram