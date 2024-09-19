Сергей Собянин: Более 900 культурных центров работает в Москве

Они открыты почти в каждом районе и предлагают самый разный досуг

Например, в культурном центре "Внуково", кроме традиционных кружков и студий, есть современный театрально-концертный зал, прекрасная библиотека, Музей истории района Внуково. А Культурный центр "Доброволец" в Зеленограде привлекает любителей такого редкого вида спорта как регби. К слову, первая местная команда была создана в 1968 году для студентов. Мало кто знает, что сегодня в городе — одна из лучших российских школ регби, отмечает Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

В Доме культуры "Стимул" репетируют многие известные артисты и коллективы, потому что центр расположен в особняке, где сохранились зеркальный танцевальный зал и старинная сцена. Культурный центр "Онежский" занимается развитием фестивального движения, а в "Лире" на юго-западе Москвы работает самая популярная студия округа "Арт-Детство".

Кстати, ранее в Доме культуры ГЭС-2 открылись три новых выставки. Одна посвящена Камчатке, другая - инсталляция Франциско и Платон Инфанте "Небесные артефакты", а третья - цикл объемных скульптур под названием "Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду".

"Идея выставочной программы Дома культуры в том, что, когда бы вы сюда ни пришли, вы видите несколько проектов. И рекомендуем всем пережить важный опыт, который мы развиваем внутри Дома культуры ГЭС-2 - это опыт медиации. Это не экскурсии, это не рассказы о том, что хотел сказать художник. Это опыт прохождения по проекту через задавание разных вопросов самому себе", - отметила Алиса Прудникова, программный директор фонда V–A–C и Дома культуры "ГЭС-2".

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