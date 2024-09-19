Взрывы персональных устройств связи в Ливане. Свежие сводки

Жертвами двух атак стали 37 человек

Ливанская система здравоохранения к возможному удару со стороны Израиля, конечно, готовилась. Но на такое все равно не рассчитывала. За два дня атаки - десятки погибших. Тысячи раненых. Много женщин, детей, стариков. Палаты переполнены. Запасы донорской крови на исходе. Не хватает медикаментов. Нервы сдают даже у опытных хирургов.

Террористы определенно достигли своей цели. Животный страх сковал всю страну. Люди боятся пользоваться любой электроникой. Даже домофоны накануне взлетали на воздух. Вслед за пейджерами детонировали рации, радиоприемники, бытовая техника. Буквально все аккумуляторами и солнечными батареями.

Теперь ливанские военные уничтожают любые устройства, которые кажутся им подозрительными. Ревизию - проводят в магазинах электроники.

Произошедшее - не просто новый уровень террора, как заявил "лидер Хезболлы" Хассан Насралла.

"Противник этой атакой нарушил все правила, законы и красные линии", - подчеркнул он.

Это новая ужасающая реальность для всех. Когда вообще любая техника может превратиться в оружие массового поражения. И использовать ее способны не только спецслужбы. Еще - террористические группировки, криминал. Литиевые батареи есть везде. В квартирах, офисах, в поездах, самолетах. При этом обнаружить такую взрывчатку, которую использовал Моссад, по словам специалистов, попросту невозможно в ходе обычной проверки. Например - в аэропорту. Сканер ее не видит. Неслучайно главное управление гражданской авиации Ливана уже запретило проносить на борт рации и пейджеры.

Во всем мире констатируют: человечество поставлено перед глобальным вызовом. Необходимы принципиально новые подходы к обеспечению безопасности. И нет, получается, ничего важнее технологического суверенитета. Масштаб угрозы осознает все больше государств. Например, сирийский лидер приказал сотрудникам разведки не использовать радиостанции. А в Вашингтоне разработали план эвакуации своих граждан из Бейрута на случай нового витка террора.

Американцы точно знают, что делают. CNN сообщает: за те 48 часов, в течение которых гремели взрывы в Ливане, министры обороны Израиля и США созванивались трижды. То есть за океаном были как минимум в курсе планов Тель-Авива. Сейчас они это, конечно, отрицают. Зато газета New York Times делится подробностями. Израиль, по данным редакции, годами готовился к этой атаке. Запустил целое подставное производство в Венгрии, которые выдавало себя за европейскую компанию. Пейджеры начали поставлять в Ливан еще в 2022 году. Сначала - в небольших количествах. Затем нарастили продажи. Позже в "Хезболле" посчитали, что эти примитивные средства связи наиболее безопасны. И закупили уже крупную партию.

"Судя по всему, у венгерской компании был контракт на производство устройств под брендом тайваньской компании Gold Apollo. На самом же деле, по словам трех офицеров разведки, операция была частью израильского прикрытия. Они заявили, что также были созданы по меньшей мере две другие подставные компании, чтобы скрыть реальные личности людей, создавших пейджеры", - сказано в материале.

Вслед за тайваньской компанией Gold Apollo спешит спасти репутацию и японская ICOM - производитель взрывавшихся накануне раций. Мол, она не выпускает такую модель уже около десяти лет. Похоже, обе фирмы Моссад использовал втемную. Израиль все эти обвинения никак не комментирует. В обращении Биньямина Нетаньяху - вообще ни слова о Ливане.

К границе с Ливаном Тель Авив сейчас в срочном порядке перебрасывает военную технику. И параллельно наносит по соседу авиаудары, чтобы "подорвать потенциал и инфраструктуру "Хезболлы". План наступления ЦАХАЛа, как заявлено, утвержден.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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