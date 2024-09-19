Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии Innovation Award 2024

Российская столица стала победителем премии World Innovation Award 2024 в номинации "Устойчивые города и сообщества", сообщает информагентство "Москва".

Награду в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" в "Зарядье" вручили Сергею Собянину. Сделал это лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

"Рад вас приветствовать в Москве, в замечательном зале "Зарядье" - в любимом месте москвичей. Я думаю, что это место и Москва вам понравились, и вы будете частыми гостями нашего города. "Облачные города", наверное, на английском звучит лучше, чем по-русски. Облачные города ассоциируются у россиян с чем-то нереальным. Но на самом деле наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы с вами всеми решаем. Я думаю, что форум, сегодняшний форум, который мы проводим, поможет нам поделиться опытом развития, помочь решать те проблемы, которые стоят перед нами, перед нашими городами и перед нашими странами. Хотел сказать огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь, в Москве, с нами. Спасибо вам большое", - сказал мэр.