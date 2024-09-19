Путину показали современные модели беспилотников. Главное

Их конструируют и производят на одном из предприятий Санкт-Петербурга

Шустрые, бесшумные и очень способные: эти беспилотники учатся новому по горячим следам. Владимиру Путину в "Специальном технологическом центре" рассказывают - технологии на рынке производства БПЛА сменяют друг друга молниеносно. Такой динамики сегодня нет ни у одного другого устройства, применяемого на поле боя.

В "Специальном технологическом центре" изначально производили средства радиоэлектронной борьбы. А потом придумали, как подарить таким устройствам крылья и глаза. Сегодня в ассортименте - еще и системы связи, и даже малые космические аппараты. Президенту России показали цех производства антенн и представили выставку образцов робототехнических комплексов. Технологии, разработанные на этом предприятии, еще и секреты умеют отлично хранить. Они - в сотнях пустяков, разбросанных по установкам. Головная боль для иностранной разведки.

После экскурсии президент провел заседание Военно-промышленной комиссии. Начал он его с поздравлений.

Хочу поздравить всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником – с Днем оружейника. Поблагодарить за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе. В нашей стране всегда гордились своей оборонкой, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику и тем самым помогали нашим воинам побеждать врага.

Петербургский "СТЦ" - предприятие гражданское. Именно здесь создали когда-то дроны семейства "Орлан", которые британские военные назвали "самыми успешными беспилотниками российской армии". Они могут вести разведку. Перехватывать звонки. Определять координаты абонента. Залетев за линию фронта, способны корректировать огонь российской артиллерии и фиксировать потери противника. Устройство провоцирует у зарубежных спецслужб множество фантазий. Поражаются, из чего русские собирают такие мощные БПЛА в условиях санкций? Некоторые даже утверждали, что под капотом у "Орланов" микросхемы из стиральных и посудомоечных машин. На самом деле, это полностью российская разработка.

В том же направлении работают и многие другие организации ВПК, чья продукция также хорошо зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз. Кроме того, расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера.

Только в Санкт-Петербурге сегодня 20 компаний создают БПЛА - от идеи до реально работающего устройства. Во время посещения "Специального технологического центра" Путину показали разработки разных производителей. Во время заседания он отметил, что массовый серийный выпуск техники такого типа - цель на ближайшее время.

Знаю, что Минобороны и "Народный фронт" многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК: расширяется испытательная база для проверок качества и функциональных возможностей новых образцов, на постоянной основе работает технический совет, по решению которого в короткие сроки организуются поставки наиболее востребованных образцов по линии Минобороны и "Народного фронта".

Особо Путин отметил труд специалистов, которые прямо на фронте ремонтируют и совершенствуют технику. А ведь они - не военные. Но готовы, рискуя жизнью, бороться с врагом.

Средства радиоэлектронного и огневого поражения беспилотников позволят сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надежно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты.

До 2030-го в России появится 48 особых научно-производственных центров, где будут проектировать, испытывать и серийно производить беспилотники разных типов.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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