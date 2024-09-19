Путин объявил о поставке около 1,4 млн БПЛА в ВС России

Выпуск дронов планируется увеличить практически в десять раз

Владимир Путин в рамках заседания Военно-промышленной комиссии поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Также он объявил о значительном увеличении поставок беспилотников в Вооруженные силы России.

"Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем год выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее - практически в десять раз", - приводит слова президента ТАСС.

Также российский лидер сообщил, что работа по серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе специальных центров, таких площадок планируется 48.

Кроме того, Владимир Путин особо выделил заслуги специалистов "народного ОПК".

"Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый "народный ОПК", и представители этого отряда оборонщиков здесь сегодня присутствуют. Это представители малого, среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты", - цитирует российского президента РИА Новости.

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