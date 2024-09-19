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Артисты ансамбля "Купина" посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

17:07
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Гусляры дали концерт перед военнослужащими

Артисты признались, что оказались в Едином пункте отбора на военную службу впервые и оказались впечатлены организацией, насколько все быстро происходит, несмотря на обилие людей.

"Мы видели воодушевленных людей, которые решительно настроены. Люди, которые приходят, чтобы служить Отечеству, выполняют тяжелую работу. Они трудятся для того, чтобы дети могли улыбаться, чтобы они могли интересоваться музыкой, своей историей, чтобы эта история не искажалась. Хочется просто поклониться тем людям, которые сегодня здесь находятся", – сказал руководитель ансамбля Дмитрий Волков.

Гусляры исполнили несколько музыкальных композиций и пожелали контрактникам поскорее вернуться с победой и обнять своих любимых.

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

В Едином пункте призыва уже выступили, в частности, заслуженный артист России Феликс Царикати, народная артистка России Надежда Крыгина, группа "Зверобой". Артистам показали, как проводится оформление военнослужащих.

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Артисты ансамбля "Купина"
Артисты ансамбля "Купина"
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