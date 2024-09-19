Европарламент призвал снять все ограничения по ударам вглубь России

Резолюцию одобрили большинством голосов

Европарламент призвал государства-члены ЕС снять все ограничения для ВСУ по ударам вглубь России. Соответствующую резолюцию одобрили большинством голосов: "за" выступили 425 депутатов, "против" - 131.

По их мнению, запрет на использование западного оружия по территории России "препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону и делает ее уязвимой.

Два дня назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает красной чертой разрешение бить западным оружием вглубь России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала эти слова выражением "слабоумие и отвага".

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