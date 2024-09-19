Певца Юрия Антонова нашли в посольстве другой страны

Народному артисту скоро исполнится 80 лет

Журналисты обнаружили Юрия Антонова в деловом и культурном комплексе посольства республики Беларусь в России, где состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства. По мнению репортеров, 79-летний артист, автор-песенник находится в прекрасной форме. А ведь не так давно он перенес операцию по замене коленного сустава и проходил реабилитацию, которая, как говорят, продолжается до сих пор.

Несмотря на возраст, Юрий Антонов пользуется бешеной популярностью, его часто зовут на концерты и выступления, однако ко всем предложениям он подходит со строгостью и принимает только самые заманчивые и те, которые интересны и важны лично для него.

Например, пропустить мероприятие в посольстве родной для него республики Беларусь Антонов просто не мог. Дело в том, что именно там он и стал музыкантом, передает "КП".

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