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Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа войны с Ливаном

18:18
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Удары наносятся по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по Ливану с целью подрыва инфраструктуры и потенциала шиитского движения "Хезболла". В пресс-службе подчеркнули, что начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном фронте.

Кроме того министр обороны Израиля Йоав Галант в среду, 18 сентября, заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт, сообщает РИА Новости.

Меж тем израильские СМИ пишут о начале третьей ливанской войны. Сообщается, что военные самолеты бомбят окрестности города Дейр-Канун-эн-Нахр.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с заявлением. По его словам, взрывы пейджеров — попытка убить четыре тысячи человек за минуту. За два дня в Ливане всего сдетонировало больше пяти тысяч устройств. Следом за пейджерами начали взрываться солнечные батареи, рации, машины и скутеры.

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