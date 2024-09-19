Власти компенсируют аграриям ущерб от майских заморозков

Выделено свыше 900 миллионов рублей

Правительство выделило 900 миллионов рублей для поддержки аграриев, которые пострадали от майских заморозков. Деньги на счета должны поступить как можно скорее, чтобы сельхозпроизводители успели высадить новые деревья и кустарники до зимы.

Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что больше всего от аномальной весенней погоды пострадали центральные регионы страны и Поволжье. И если зерновые частично успели пересеять, то ягоды и фрукты дали значительно меньший урожай, чем обычно. Помощь правительства получат хозяйства в девяти регионах - от Белгородской до Пензенской области.

"Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны. Всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей, и это позволит поддержать порядка 160 сельхозпроизводителей", - уточнил Мишустин.

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