ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти компенсируют аграриям ущерб от майских заморозков

22:33
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Выделено свыше 900 миллионов рублей

Правительство выделило 900 миллионов рублей для поддержки аграриев, которые пострадали от майских заморозков. Деньги на счета должны поступить как можно скорее, чтобы сельхозпроизводители успели высадить новые деревья и кустарники до зимы.

Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что больше всего от аномальной весенней погоды пострадали центральные регионы страны и Поволжье. И если зерновые частично успели пересеять, то ягоды и фрукты дали значительно меньший урожай, чем обычно. Помощь правительства получат хозяйства в девяти регионах - от Белгородской до Пензенской области.

"Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны. Всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей, и это позволит поддержать порядка 160 сельхозпроизводителей", - уточнил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Фруктовые деревья
Фруктовые деревья
Михаил Мишустин проводит заседание
Михаил Мишустин проводит заседание
Фруктовые деревья
Фруктовые деревья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.