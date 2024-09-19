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Певицу Нюшу заподозрили в новом романе

18:44
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Артистка недавно оформила развод

Нюшу (настоящее имя Анна Шурочкина) видели с бизнесменом Эдуардом Стерликовым на отдыхе в Бодруме (вместе с мамой и сыном). Следом она "засветила" мужчину в Stories на свой день рождения, а недавно вновь была в его компании на турнире по падел-теннису. Все это заставило поклонников заподозрить, что у артистки новый роман, пишет телеграм-канал "Только никому".

Напомним, о том, что Нюша подала на развод с Игорем Сивовым, стало известно в конце весны. Примечательно, что незадолго до этого события певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о пережитой измене. Оказалось, что муж закрутил интрижку с другой женщиной, пока Нюша ждала ребенка. Говорят, что это и стало причиной развода.

Сейчас дочь певицы Серафима-Симба и сын Саффрон живут в отцом за границей.

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