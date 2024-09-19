Детей мигрантов могут обязать проходить языковую проверку

Минпросвещения прорабатывает соответствующие законодательные инициативы

Минпросвещения России сейчас прорабатывает законодательные инициативы по обязательному прохождению языковой диагностики детьми мигрантов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. Это в том числе позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников, сообщает ТАСС.

Ранее Минобрнауки поддержало идею дополнить устной частью экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. с инициативой выступила замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева. По ее мнению, устная речь и живая коммуникация также важны при трудоустройстве и адаптации в обществе.

Напомним, экзамен на знание русского языка, основы российского законодательства и истории проводится для трудовых мигрантов с 2014 года. В июле 2024 года доля не сдавших с января экзамены мигрантов с января выросла в десять раз. В Минобрнауки связали это с высоким вниманием к процедуре сдачи.

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