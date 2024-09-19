Семья боится, что Брюс Уиллис не доживет до весны

У актера неизлечимая болезнь

Близкие Брюса Уиллиса обеспокоены состоянием здоровья американского актера и переживают, что звезда Голливуда не доживет до своего 70-летия. Напомним, что юбилей у знаменитого голливудского артиста будет 19 марта 2025 года.

Причина в деменции и афазии, которыми страдает Брюс Уиллис. Актер стремительно теряет память и не узнает даже самых родных и близких людей. Артист крайне редко выходит в свет. Каждое его появление на публике тщательно планируется.

"Актеру требуется помощь даже для того, чтобы дойти до автомобиля и сесть в него. Звезду везде сопровождают сиделки и телохранители, следящие за его самочувствием", - передает In Touch Weekly.

Семья полностью погрузила Брюса Уиллиса в заботу и любовь, говорят в зарубежных СМИ. Супруга Эмма и бывшая жена Деми Мур вместе с дочками души на чают в актере и проводят с ним все семейные праздники. В Сети обе периодически выкладывают фотографии и видео с артистом.

Говорят, в последние встречи Брюс уже перестал узнавать Деми, из-за чего та якобы очень расстроилась.

Напомним, что два года назад Уиллис завершил карьеру. Причина все в той же болезни. Как поясняют медики, афазией называют расстройство речи с нарушением ее восприятия, слух пациента при этом сохранен. Синдром возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга - последствиях травм, опухолей, инсультов или воспалительных процессов.

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