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Футболист Руслан Нигматуллин остался бездомным после развода

19:56
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Вся недвижимость досталась бывшей жене

Мировой суд Преображенского района Москвы расторг брак футболиста Руслана Нигматуллина с супругой Еленой. В результате он лишился квартиры на родине и в Америке, потому что якобы чересчур доверял супруге.

Юрист бывшего спортсмена отправил женщине досудебное соглашение. В нем попросил вернуть 50% совместно нажитого имущества, передает телеграм-канал Mash. Если Елена откажется от предложения, то бывших супругов ждут имущественные разборки. Жилплощадь Нигматуллина в Москве стоит 120 миллионов рублей, а во Флориде — 850 тысяч долларов. В Майами, кстати, Нигматуллин живет по соседству с Лео Месси.

Напомним, что голкипер решил развестись с женой, потому что встретил другую женщину. Руслан Нигматуллин потерял голову из-за молодой эффектной блондинки.

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Руслан Нигматуллин
Руслан Нигматуллин
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