Зверев высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Когда-то цирюльник был дружен с Примадонной

Сергей Зверев явился в театр "Одеон" на премьеру гастромюзикла "Москва слезам не верит", одна из главных героинь которого примадонна сцены Изольда. В ее репертуаре, что интересно, оказался небезызвестный "Айсберг" авторства Игоря Николаева. Зрители сразу провели аналогию с Аллой Пугачевой, которая уже два года как живет за границей.

Журналисты, кстати, поинтересовались у Сергея Зверева, вернется ли артистка в Россию.

"А куда она денется? Думаю, Алла очень скучает…" - высказал свое мнение стилист в беседе с "КП".

К слову, накануне, 18 сентября, свой день рождения отметили дети Аллы Пугачевой и ее молодого супруга, иноагента Максима Галкина Гарри и Лиза. Детям исполнилось по 11 лет. По последним данным, они проживают в Латвии. В Сети общественность беспокоится за успеваемость наследников Примадонны, мол, из-за частых переездов дети не могут нормально учиться.

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