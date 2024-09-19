Участвовать будут 24 команды

В Самаре 21 сентября на тренировочном поле "Энергия" стадиона "Солидарность Арена" пройдет шестой и заключительный тур второго сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ по тэг-регби. Проведут его регби-клуб ЦСКА и телеканал Матч ТВ.

Участвовать будут 24 команды крупнейших российских компаний и госучреждений. В частности 0 представители Федеральной антимонопольной службы Москвы, Департамента городского имущества, "Яндекса", X5 Group, "СберМаркетинга", OZON.

Церемония открытия соревнований начнется в 11:00.

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