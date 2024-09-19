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Названа дата встречи Байдена и Зеленского

20:59
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Украинский лидер едет в Америку

Джо Байден примет в Вашингтоне Владимира Зеленского 26 сентября. Лидеры двух стран обсудят украинский конфликт, а также "стратегическое планирование Украины и поддержку США". Кроме того Владимир Зеленский отдельно встретится с вице-президентом Камалой Харрис. Предполагается, что Байден и Харрис подчеркнут "несокрушимое обязательство" поддерживать Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Ходят слухи, что Киев заинтересован в наращивании участия в конфликте Вашингтона и Брюсселя. Французская пресса, например, пишет, что якобы Украина рассчитывает получить от Байдена приглашение в НАТО до его ухода из Белого дома. Журналисты упорно называют фантазии Зеленского "планом победы".

Что в нем написано по существу, рассказывает японское информационное агентство: "План Зеленского будет включать подробный список необходимых военных ресурсов, запрос на атаки российской территории с использованием ракет большой дальности. В плане, основные положения которого обнародованы впервые, также подчеркивается необходимость инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс".

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