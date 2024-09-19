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Актриса Татьяна Васильева объявила об уходе

21:13
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Актриса подтвердила информацию

Сегодня, 19 сентября, театр Ленком покинула одна из самых известных и популярных актрис Татьяна Васильева. Причем артистка сама подтвердила эту информацию. На вопрос журналиста, правда ли она покидает театр, Васильева коротко ответила: 

"Да, правда".

Примечательно, что 16 сентября в Ленкоме сыграл свой последний спектакль другой известный актер Евгений Герасимов, сообщает "МК".

Ранее артисты Ленкома выступили в госпитале имени Вишневского. В большом зале собрались не только участники СВО, но и медперсонал. Со сцены звучали песни и стихи советских авторов. Пронзительные строки - в исполнении ведущих актеров театра - казалось, обретали новые смыслы, отзываясь в сердцах зрителей. И, по словам самих врачей, яркие эмоции - это проверенная терапия.

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Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
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