Адвокат Добровинский о бывшем муже Алсу: "На него открыта охота"

Защитник бизнесмена стоит на своем

На днях в Сети появилась информация, что якобы Алсу намерена подать иск в Великобритании, гражданкой которой она является, чтобы разделить нажитое с Яном Абрамовым имущество, оценивающееся, по некоторым данным, в десять миллиардов рублей. Несмотря на то, что сама артистка опровергла эту информацию, защитник ее бывшего мужа придерживается своей версии.

Так, он отметил, что запустить судебное дело в Великобритании будет непросто, потому что по тамошним законам надо передать иск из рук в руки буквально, причем сделать это на территории самой Великобритании или в стране содружества. По словам Добровинского, Абрамов не может появиться в Великобритании или в любой другой стране содружества без риска для себя.

"И уже понятно, что на него открыта охота. Это очень точная информация. Что касается Алсу, то я хорошо понимаю эту даму: информация в прессе была для нее большой неожиданностью. Во-первых, снова заговорили о ее гражданстве, что в текущих условиях не очень хорошо. Во-вторых, раскрыли ее планы на суд", - рассуждает Добровинский в беседе с Woman.ru.

По словам адвоката, в деле замешаны "очень большие деньги". "Речь о домах в США, Монако, Франции, Кипре и еще бог знает где. Алсу не очень выгодно, она многое теряет. При этом Ян несколько раз — три или четыре — предлагал все уладить миром. Помимо 2,5 млрд, были и другие предложения, но ответ очевидный — нет", - развел руками адвокат Абрамова.

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