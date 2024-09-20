Бордачев: Европейская политика перешла в другую лигу

Шольц и Марон очень сильно ослабели

С чем связано резкое заявление Европарламента о праве Киева наносить удары по российской территории? Означает ли оно, что западные политики отказываются от поисков политических решений для выхода из украинского конфликта? И возможны ли в такой ситуации какие-либо переговоры нашей страны с Евросоюзом или США?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с программным директором Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофеем Бордачёвым.

"Шольц и Марон очень сильно ослабели. Поэтому европейская политика перешла сейчас немного в другую лигу. Это уже не первая лига международной политики, а вторая-третья. И сами европейские политики понимают, что от них практически ничего не зависит", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram