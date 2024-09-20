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Европа устала от наплыва мигрантов

08:22
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Беженцы из Африки, Ближнего Востока и Украины ищут убежище в Евросоюзе

Добро пожаловать - или посторонним вход воспрещён! Название старого советского фильма стало вдруг мучительно актуальным для европейских стран. Политика "открытых дверей", когда мигрантов встречали в Европе с плакатами "Добро пожаловать", в прошлом. Сейчас вопрос - куда их теперь девать?  

Беженцы из Африки, с Ближнего Востока, а последние годы с Украины ищут убежище в Евросоюзе, который обещал всем равные возможности. Но Европа не резиновая. В Тюрингии, восточной земле Германии, контролёрам разрешили не проверять билеты в поездах у людей, которые выглядят, как мигранты. Опасное это дело!

Мигранты прорываются в Германию из Австрии. С 16 сентября полицейские отслеживают и могут депортировать нелегалов, чтобы защитить страну от "острой угрозы исламского терроризма и экстремизма". Пресса Британии, покинувшей Европейский союз, почти ликует. Прямым текстом: "Страны ЕС принимают жёсткие меры по контролю границ. В вопросах миграции они устали от либеральной политики". Ещё как устали! Федеральное статистическое управление Германии подсчитало: 440 тысяч жителей страны не имеют жилья. Треть из них - украинцы, приехавшие за европейским счастьем.

Социальная служба Нойстарт в Германии провела исследование местных борделей и выяснила, что половина женщин, предоставляющих интим-услуги, приехали с Украины. Обрели своё место в Европе. У выходцев из других регионов свои представления об интимной жизни.

Для мигрантов из Азии и Африки запустили программу, обучающую сексуальному поведению с местным населением. Но всё чаще решение проблемы европейцы видят в депортации тех, кто прибыл из другого мира.

Им говорили "добро пожаловать". Но в действительности всё не так, как на самом деле.

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Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
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