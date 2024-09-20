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ABC: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

02:16
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Еврейское государство создавало подставные компании для изготовления устройств связи

Израиль по меньшей мере 15 лет планировал операцию по массовому подрыву пейджеров в Ливане. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник в американской разведке.

По его данным, Израиль создал несколько подставных компаний, которые якобы имели отношение к изготовлению устройств связи. 

При этом источник отметил, что ЦРУ не применяет такую тактику в своей деятельности из-за высокого риска для жизней мирных граждан.

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