ABC: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

Еврейское государство создавало подставные компании для изготовления устройств связи

Израиль по меньшей мере 15 лет планировал операцию по массовому подрыву пейджеров в Ливане. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник в американской разведке.

По его данным, Израиль создал несколько подставных компаний, которые якобы имели отношение к изготовлению устройств связи.

При этом источник отметил, что ЦРУ не применяет такую тактику в своей деятельности из-за высокого риска для жизней мирных граждан.

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