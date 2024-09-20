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Секретная служба США проверит Маска на предмет угроз Байдену и Харрис

05:36
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Всё из-за публикации предпринимателя в соцсети X

Секретная служба США проверит публикацию Илона Маска в соцсети X на предмет угроз Джо Байдену и Камале Харрис. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

После второго покушения на Дональда Трампа во Флориде Маск выложил пост, в котором удивился, почему никто не пытался убить президента и вице-президента США. Вскоре публикация была удалена, однако ей успела заинтересоваться Секретная служба.

Как отмечает агентство, ведомство попытается выяснить, представляет ли объект расследования "непосредственную угрозу для одного из политиков". Угроза президенту или вице-президенту США — уголовное преступление и может обернуться тюремным сроком до пяти лет.

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