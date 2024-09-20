Российские ЗРК "Тор-М2" эффективно борются с разведывательными беспилотниками

Воздушное пространство под контролем наших зенитчиков

Российские военные день за днем выдавливают неонацистов из приграничных районов Курской области. Огнем артиллерии и авиации уничтожаются вражеские опорные пункты, скопление бронетехники и мобильные группы боевиков.

Воздушное пространство под контролем наших зенитчиков. Расчеты ЗРК "Тор-М2" одинаково эффективно борются с разведывательными беспилотниками, ударными дронами и баллистическими ракетами ВСУ.

Экипажи "Тор" работают на дальность свыше 30 километров и поражают выявленную цель противника одним выстрелом. Действуют четко и быстро, не оставляя врагу никаких шансов на ответный удар.

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