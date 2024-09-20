ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойцы группы "Центр" отразили девять контратак ВСУ

08:33
  • пятница
  • 20 сентября 2024

ВСУ потеряли более 500 человек

Данные Минобороны о ходе специальной военной операции. Военнослужащие Южной группировки при поддержке огня авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Бойцы группы "Центр" отразили девять контратак, в которых ВСУ потеряли более 500 человек.

В районе Времевского выступа на противника обрушили огневую мощь расчёты реактивных систем залпового огня "Ураган". Воздушная разведка засекла скопление техники ВСУ. Получив координаты, артиллеристы точными выстрелами уничтожили цель. Это подтвердили кадры объективного контроля.

После выполнения поставленной задачи артиллеристы тут же уходят в укрытие, а затем выдвигаются на новую огневую позицию, чтобы уйти от ответного удара неприятеля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.