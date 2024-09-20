Бойцы группы "Центр" отразили девять контратак ВСУ

ВСУ потеряли более 500 человек

Данные Минобороны о ходе специальной военной операции. Военнослужащие Южной группировки при поддержке огня авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю. Бойцы группы "Центр" отразили девять контратак, в которых ВСУ потеряли более 500 человек.

В районе Времевского выступа на противника обрушили огневую мощь расчёты реактивных систем залпового огня "Ураган". Воздушная разведка засекла скопление техники ВСУ. Получив координаты, артиллеристы точными выстрелами уничтожили цель. Это подтвердили кадры объективного контроля.

После выполнения поставленной задачи артиллеристы тут же уходят в укрытие, а затем выдвигаются на новую огневую позицию, чтобы уйти от ответного удара неприятеля.

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