В Москве возбудили дело после смертельного ДТП с такси

Погибли три человека

Три человека погибли и четверо пострадали при столкновении такси и легкового автомобиля на западе Москвы.

ДТП произошло на Мичуринском проспекте. В остановившееся на светофоре такси врезался Ford, за рулем которого находился мужчина 1997 года рождения, сообщили в столичной прокуратуре.

Погибли водитель такси и две его пассажирки 2001 и 1998 годов рождения. Пострадавшие – еще один пассажир такси, а также три человека, ехавшие в Ford. Все они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следователи.

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