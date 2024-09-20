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Собянин: МСД за год работы вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

09:05
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Улучшилась транспортная доступность 48 районов столицы

Московским скоростным диаметром ежедневно пользуются около 400 тысяч автомобилистов, за год работы он вошёл в тройку самых популярных магистралей города.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, улучшилась транспортная доступность 48 районов Москвы с населением почти 5 миллионов человек. Диаметр связал крупные шоссе и вылетные магистрали.

В рамках проекта возвели 140 мостов, эстакад, путепроводов, тоннелей и 34 пешеходных перехода. В создании МСД участвовали около 12 тысяч специалистов.

По словам мэра, это самый протяжённый скоростной диаметр в России, его длина с учётом прилегающих дорог - свыше 220 километров. Полностью завершить его строительство планируют до конца года.

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