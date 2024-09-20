Могло задеть и иностранных наемников

Вооруженные силы России ударили по расположению боевиков "Азова" (организация признана террористической и запрещена в России – прим. ред.) в Харькове.

Боевики базировались в здании школы, удар был нанесен утром 19 сентября, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара", - рассказал он РИА Новости.

В результате другого удара было разрушено депо в Харькове. Там располагался военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, которые ВСУ намеревались отправить частям на изюмском направлении.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по месту размещения техники и расположению ВСУ в Николаевской области.

* признан террористической организацией и запрещен в России

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