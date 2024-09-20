Последние данные о ходе СВО

В поселке Дарьино дымится броневик ВСУ. Его накрыли точным выстрелом наши минометчики. Один за другим взрывы раздаются в лесополосе, рядом с Обуховкой. А на этих кадрах – ликвидация боевиков в Любимовке. Очередная попытка националистов перейти в контратаку в приграничных районах Курской области и подтянуть туда резервы закончилась провалом.

Противник не только не смог закрепиться, но и был отброшен. Местами на 2 километра. Еще одна бездумная попытка Киева любой ценой продемонстрировать Западу фронтовые успехи в реальности закончилась потерей более 300 человек убитыми. Сожжены 14 единиц техники.

О том, что Киев, на фоне тотальных военных неудач, выпрашивает у европейских партнеров дальнобойные "Storm Shadow", в зоне СВО тоже слышали. А сами ракеты, точнее их модификации, наши зенитчики видят регулярно. Но пока только на мониторах. Просто потому, что до линии соприкосновения франко-британский крылатый боеприпас долетает очень редко.

Вот, кстати, перехват той самой "Storm Shadow" на Авдеевском направлении в реальном времени (см. видео). Короткая вспышка - и в небе сгорели 2 миллиона евро. Зенитчики говорят: иллюзий нет – ракеты действительно современные. Но с ними легко справляются наши системы ПВО.

Кстати, этим летом одна ракета уже попала в руки российских "оборонщиков". Терять образцы натовских вооружений для ВСУ дело уже, в общем-то, привычное. Нет массы - это значит не исправно электрооборудование. Но поломка не помешала нашим бойцам вытащить из болота еще один американский броневик. И отбуксировать его в тыл. Для ремонта и детального изучения. Достался трофей не просто. Националисты пытались этот "Бредли" отбить.

В ангаре первым делом с машины сняли все вооружение. Убедиться, что нет маячков и ловушек. И только затем приступили к осмотру. Выяснилось – "Бредли" серьезно не поврежден. И восстановить его труда не составит. Заодно нашли слабые места. Теперь понятно, куда лучше всего бить. И как сделать так, чтобы из машины уже никто не вылез.

Что делать с трофейным "американцем", бойцы еще не решили. Не исключено - передадут в одно из штурмовых подразделений. Благо, потери в натовской технике у ВСУ такие, что в случае необходимости найти запчасти, патроны и снаряды подходящего калибра сегодня можно буквально в любом поле.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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