Украину предупредили о больших проблемах зимой из-за нехватки энергии

Проблемы и в самой Европе

Угроза краха на поле боя - не единственная серьезная проблема, с которой рискует столкнуться киевский режим в самое ближайшее время. Международное энергетическое агентство предупреждает: предстоящая зима будет самой трудной для Украины за последние годы. На фоне катастрофических прогнозов Евросоюз спешит заверить своих подопечных в поддержке. Вот только предоставить её будет задачей не из легких - в самом ЕС сейчас острая нехватка энергоресурсов.

Через неделю после главы Госдепа в Киев приехала глава Еврокомиссии. Сферы ответственности у визитеров разные, но цель по сути одна: подготовить Украину к зиме. Накануне поездки Урсула фон дер Ляйен пообещала помощь со стороны ЕС. Вот только слова ее напоминали известное выражение, только перефразированное - битый побитого везет.

"Через две недели начинается отопительный сезон. В связи с понижением температуры, ЕС готов повысить свою поддержку Украине. Мы вместе готовимся к зиме. Мы знаем, что в Европе цены на энергоносители, по сравнению с другими странами, слишком высокие. И это структурная проблема. Я вспоминаю ситуацию двухлетней давности, когда мы вдруг лишились российского ископаемого топлива. Прогнозы были неутешительными, но мы выстояли. Мы успешно отказались от российского ископаемого топлива", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Ну, во-первых, отказались - это слишком громко сказано. Объемы, конечно, сократились из-за политических игрищ ЕС и давления из Вашингтона. Но одновременно наметился обратный процесс. В 2023 году поставлено шесть миллиардов кубометров, в 2024 - уже 8,5. Хотя для некогда мощной экономики Европы этого явно недостаточно. Предприятия сокращают производства, а некоторые и вовсе переезжают за рубеж и, что примечательно, многие как раз в США. Неплохой бартер для кураторов ЕС из-за океана - дорогие энергоносители в обмен на высокотехнологичные производства. Хитроумный план удался в полной мере. А в остальном та же Германия может действовать совершенно самостоятельно.

Но этого мало, Европарламент в своей резолюции предложил странам ЕС организовать сбор средств среди граждан для поддержки Украины. Конечно же, добровольно. Но раз инициатива идет сверху, нетрудно догадаться, как это может быть организовано. Так что не исключено, что вскоре модное словечко "краудфандинг" обретёт в Европе новое наполнение. Вот только если европейские предприятия в сложившихся условиях голосуют против инициатив политиков ногами, то простые граждане, лишившиеся работы и доходов, руками. В Германии на правящую коалицию во главе с канцлером Шольцем в начале сентября уже пролился холодный душ народного недовольства.

На земельных выборах в Саксонии и Тюрингии социал-демократы с треском проиграли, а лидирующие позиции все более уверенно занимают оппозиционные "Альтернатива для Германии" и Союз Сары Вагенкнехт. И не исключено, что очередной удар постигнет светофорную коалицию Шольца уже в ближайшее воскресенье на выборах в Бранденбурге. Именно в этой земле находится избирательный округ действующего канцлера и здесь он живет. Но в своей политике правительство зашло так далеко, что дистанцироваться от Шольца накануне голосования предпочли даже однопартийцы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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