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Захарова: Россия глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане

11:52
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Информация о новом витке эскалации в регионе

Россия глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане после нескольких дней террористических кибератак и ударов израильской авиации. Об этом заявила официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Она отметила: начало широкомасштабной военной операции имело бы самые разрушительные последствия для безопасности всего Ближнего Востока. Этой ночью ВВС еврейского государства нанесли серию массированных ударов, как сообщается, по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана. В свою очередь бойцы исламского движения обстреляли казармы ЦАХАЛ.

Подробнее – в репортаже

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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