На Ленинградской АЭС продолжается масштабная модернизация

Идет строительство очередного энергоблока

Возведение фундамента на атомном объекте - совсем не то же самое, что на обычной стройке. Сначала по всему периметру будущего здания строят многоярусную металлическую матрицу из арматуры разного диаметра - вся конструкция весит более 850 тонн. Перед тем, как залить все это бетоном, рабочие вручную усиливают каждый стержень специальными скобами.

Железобетонные конструкции на современных атомных станциях должны выдерживать огромные нагрузки разного типа: от 10-балльного землетрясения до прямого попадания самолета типа "Боинг".

Идет строительство очередного, уже седьмого по счету энергоблока для Ленинградской атомной электростанции. Круглое сооружение в самом центре - это фундамент будущего здания ядерного реактора.

Ленинградская атомная электростанция - крупнейшая в России по установленной мощности. Она была запущена в середине 70-х годов прошлого века. Два реактора из четырех, урано-графитовые, уже выработали свой ресурс. Они остановлены несколько лет назад. На смену пришли инновационные технологии следующего поколения, в которых и теплоносителем, и охладителем работает вода. Они на 20 процентов мощнее предыдущих.

"Одновременно сейчас в России таких блоков возводится - 4 на Курской станции в городе Курчатов, два блока - Смоленская станция и вот на ЛАЭС 7 и 8 блок", - рассказал Евгений Милушкин, заместитель директора ЛАЭС по капитальному строительству.

Строительство атомных энергоблоков нового поколения считается флагманским проектом России, наряду с освоением космоса и Арктики. Здесь все очень масштабно.

Глубина котлована под каждый энергоблок - 17 метров. Перед началом углубительных работ проводилось разминирование территории - в годы Великой Отечественной здесь шли активные боевые действия.

"Находились и снаряды, и на этом прямо энергоблоке нашли пушку, была вынута. На каждом из ядерных островов ориентировочно выемка грунта составляет 600 тысяч кубически метров. Итого - по миллиону кубометров грунта с каждого ядерно-турбинного острова", - пояснил Константин Худяков, директор программы по сооружению 7-го и 8-го энергоблоков Ленинградской АЭС.

В следующем году здесь запланированы самые ответственные работы - монтаж так называемой "ловушки расплава" под зданием одного из реакторов. Это еще одно новейшее решение российских атомщиков. В случае возможной аварии расплавленное ядерное топливо попадет в конусообразный огнеупорный улавливатель и не выйдет за пределы энергоблока.

Строительство новых замещающих мощностей на ЛАЭС должно завершиться к 2032 году - тогда же должны быть выключены последние два реактора прошлого века. Каждый из новых энергоблоков будет вырабатывать в год около 9 миллиардов киловатт-часов. Этого хватит и на потребности жителей, и на будущие крупные инвестиционные и промышленные проекты, которых у города все больше.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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