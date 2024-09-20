В Москве наградили лучших сотрудников "Почты России"

Состязания проходили в пяти номинациях

Лучших сотрудников "Почты России" наградили в Москве. В Парке технических видов спорта в Печатниках прошёл финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Цель соревнования - повысить престиж рабочих профессий, востребованных на рынке труда, и вдохновить молодёжь трудоустраиваться. Заявки на участие подали более двух с половиной тысяч человек со всей страны.

Состязания проходили в пяти номинациях, выбирали лучших почтальонов, операторов связи, начальников отделений, а также сортировщиков и водителей автомобилей. В итоге в финал вышли 45 специалистов.

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