В Москве наградили лучших сотрудников "Почты России"

Состязания проходили в пяти номинациях
Лучших сотрудников "Почты России" наградили в Москве. В Парке технических видов спорта в Печатниках прошёл финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства.
Цель соревнования - повысить престиж рабочих профессий, востребованных на рынке труда, и вдохновить молодёжь трудоустраиваться. Заявки на участие подали более двух с половиной тысяч человек со всей страны.
Состязания проходили в пяти номинациях, выбирали лучших почтальонов, операторов связи, начальников отделений, а также сортировщиков и водителей автомобилей. В итоге в финал вышли 45 специалистов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram