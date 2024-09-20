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В Москве наградили лучших сотрудников "Почты России"

11:57
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Состязания проходили в пяти номинациях

Лучших сотрудников "Почты России" наградили в Москве. В Парке технических видов спорта в Печатниках прошёл финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства.

Цель соревнования - повысить престиж рабочих профессий, востребованных на рынке труда, и вдохновить молодёжь трудоустраиваться. Заявки на участие подали более двух с половиной тысяч человек со всей страны.

Состязания проходили в пяти номинациях, выбирали лучших почтальонов, операторов связи, начальников отделений, а также сортировщиков и водителей автомобилей. В итоге в финал вышли 45 специалистов.

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Участники конкурс профессионального мастерства "Почты России"
Участники конкурс профессионального мастерства "Почты России"
Конкур профессионального мастерства "Почты России"
Конкур профессионального мастерства "Почты России"
Участники конкурс профессионального мастерства "Почты России"
Участники конкурс профессионального мастерства "Почты России"
Конкур профессионального мастерства "Почты России"
Конкур профессионального мастерства "Почты России"
Конкур профессионального мастерства "Почты России"
Конкур профессионального мастерства "Почты России"
Участники конкурс профессионального мастерства "Почты России"
Участники конкурс профессионального мастерства "Почты России"
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