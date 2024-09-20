СКР установил всех причастных к убийству военкора Рассела Бентли

Ими оказались российские военные

Следственный комитет завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли.

Уголовное дело заведено в отношении четырех российских военнослужащих - Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова. По мнению следствия, они били и пытали Бентли, а после его смерти взорвали в машине и переместили останки с места происшествия.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Превышение должностных полномочий", "Надругательство над телами умерших" и "Укрывательство преступлений".

8 апреля 2024 года Бентли уехал помогать пострадавшим при обстреле Донецка и пропал. Позже нашли машину американца и личные вещи.

Мужчине было 64 года. Он родился и большую часть жизни провел в американском штате Техас, где трудился лесорубом. Десять лет назад переехал на Донбасс, принял православие и вступил в ряды ополченцев, получив позывной "Техас". Позднее женился на учительнице русского языка.

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