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Сергей Собянин рассказал о создании ИИ-сервисов для московских рентгенологов

09:33
  • пятница
  • 20 сентября 2024

ИИ становится базовой технологией диагностики и лечения в столице

Разработчиками ИИ-систем для здравоохранения Москвы стали 25 компаний. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что искусственный интеллект становится базовой технологией диагностики и лечения в Москве.

Разумеется, это происходит не само по себе, а благодаря системной работе городских властей, врачей-специалистов и разработчиков программного обеспечения…Ключевая роль во внедрении систем ИИ принадлежит творческому содружеству практикующих врачей, ученых, инженеров, аналитиков, работающих в Центре диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы", - говорится в сообщении.

Подробнее – в блоге мэра столицы.

Ранее сообщалось, что сервисы искусственного интеллекта в Москве смогут распознавать 54 заболевания. Среди них - деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга.

12 сентября Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка". Корпус был готов еще в начале года. С того времени там шла пусконаладка и аттестация инженерных и медицинских систем.

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