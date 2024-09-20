Более 65 млн рублей на сайте "Миллион призов" перечислено для бойцов СВО

Сбор средств не прекращается ни на минуту

Сбор средств для нужд бойцов СВО на сайте "Миллион призов" продолжается. Он организован совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!".

Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, москвичи перевели более 65 млн рублей на сайте "Миллион призов" для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО).

"Москвичи переводят баллы городской программы лояльности. Это может быть 500, одна, две, три или пять тысяч рублей. Один балл равен одному рублю. При желании можно сделать несколько переводов. Горожане направляют в адрес благотворительного фонда городские (зеленые) и призовые (красные) баллы. Одни из них жители столицы получают за участие в проектах "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей", "Наш город". Другие разыгрывались среди участников акций "#ВыбираемВместе2024 — Москва" программы "Миллион призов"", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, сбор средств не прекращается ни на минуту.

Ранее сообщалось, что московские предприниматели помогают военнослужащим в зоне СВО. Они передали 4 млн рублей в поддержку бойцов. Кроме того, столичные производители реабилитационного оборудования оказывают помощь бойцам СВО.

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