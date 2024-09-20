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Спецслужбы США заинтересовались удаленным постом Маска

10:41
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Предпринимателю может грозить тюремный срок

Секретная служба США начала проверку в отношении Илона Маска из-за его поста в соцсети Х.

Ранее бизнесмен опубликовал пост, в котором удивился, что никто до сих пор не попытался убить президента США Джо Байдена или кандидата в президенты Камалу Харрис. Позднее Маск удалил пост, заявив, что это была шутка.

Однако, правоохранительные органы США так не считают. В настоящий момент служба определяет, представляет ли Маск угрозу для Байдена и Харрис. Предпринимателю может грозить крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет, пишет агентство Bloomberg. Подробности расследования не приводятся.

Ранее было совершено второе покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. 15 сентября у гольф-клуба Trump International Golf (Флорида) силовики задержали Райана Уэсли Рута. Политик не пострадал.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании во время его предвыборного митинга. Злоумышленник стрелял в кандидата в президенты и ранил его в ухо. Подозреваемого ликвидировала служба безопасности.

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