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В Москве внезапно умер сын певицы Понаровской

11:09
  • пятница
  • 20 сентября 2024

Ему было всего 39 лет

Сын знаменитой эстрадной певицы Ирины Понаровской скончался в пятницу утром в Москве.

Как сообщил telegram-канал "112", 39-летнему Энтони Родду стало плохо рано утром 20 сентября в доме на Трифоновской улице. Жена вызвала ему скорую, однако врачи не смогли его спасти. Предварительная причин смерти – проблемы с сердцем.

Энтони – сын заслуженной артистки России Ирины Понаровской и известного джазмена Вейланда Родда-младшего. Был женат на художнице Анне Чайниковой, у пары двое детей.

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